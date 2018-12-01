Пациенты психоневрологического диспансера на Луганщине получили помощь из США

В психоневрологическом диспансере, что расположен в Попаснянском районе Луганской области, осуществлена ​​передача гуманитарной помощи для пациентов лечебного учреждения.

Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Теплая одежда, предметы первой необходимости для повседневного пользования поступили от граждан США – членов Украинского культурного центра «Днепр» и общества украинско-американских спортсменов (обе организации из города Баффало). Мероприятие прошло в рамках выполнения стратегической инициативы командующего Объединенных сил Сергея Наева «Помощь Восток».