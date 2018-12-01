Филь: «Мы делаем все возможное, чтобы ни один житель Донбасса не почувствовал, что идет операция ОС»

Ситуация в Луганской области на сегодня остается стабильной.

Об этом в рамках празднования Дня ВСУ в Северодонецке рассказал Исполняющий обязанности главы Луганской ОГА Сергей Филь, сообщает корреспондент «Сitynews».

«Мы делаем абсолютно все возможное от нас, чтобы ни один мирный житель Луганской области не почувствовал, что сейчас на территории Луганщины и Донетчины идет операция объединенных сил. Мы делаем все возможное, чтобы свести к минимуму все те небольшие ограничительные меры, которые у нас вступили в силу в связи с введением военного положения. Сегодня в театре у нас полный зал, мы отмечаем День вооруженных сил Украины большим коллективом. Приехал командующий ООС Сергей Наев. У нас спокойно, у нас безопасно. И надеемся, что так у нас будет всегда», - сообщил Сергей Филь.

Кроме того, он рассказал, что КПВВ в Станице Луганской продолжает работать в штатном режиме.

«На сегодня КПВВ Станица Луганская работает в штатном режиме. Этот вопрос всегда на контроле в минской контактной группе. Единственное, что пункт пропуска перешел на зимнее время работы, однако это обычный рабочий процесс», - сказал он.

Также он сообщил, что пока подвижек в вопросе открытия пункта пропуска в Золотом нет.

«Наша сторона готова и уже давно, но к сожалению, та сторона – оккупанты, пытается сделать только хуже, как людям, которые проживают на оккупированной территории, так и людям, которые проживают здесь, и не соглашается на открытие КПВВ. Поэтому в Луганской области до сих пор нет ни одного автомобильного пункта пропуска», - сообщил Филь.