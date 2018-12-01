» » Филь: «Мы делаем все возможное, чтобы ни один житель Донбасса не почувствовал, что идет операция ОС»

Филь: «Мы делаем все возможное, чтобы ни один житель Донбасса не почувствовал, что идет операция ОС»

Сегодня, 12:42 citynews.net.ua | Напечатать

Ситуация в Луганской области на сегодня остается стабильной.

Об этом в рамках празднования Дня ВСУ в Северодонецке рассказал Исполняющий обязанности главы Луганской ОГА Сергей Филь, сообщает корреспондент «Сitynews».

«Мы делаем абсолютно все возможное от нас, чтобы ни один мирный житель Луганской области не почувствовал, что сейчас на территории Луганщины и Донетчины идет операция объединенных сил. Мы делаем все возможное, чтобы свести к минимуму все те небольшие ограничительные меры, которые у нас вступили в силу в связи с введением военного положения. Сегодня в театре у нас полный зал, мы отмечаем День вооруженных сил Украины большим коллективом. Приехал командующий ООС Сергей Наев. У нас спокойно, у нас безопасно. И надеемся, что так у нас будет всегда», - сообщил Сергей Филь.

Кроме того, он рассказал, что КПВВ в Станице Луганской продолжает работать в штатном режиме.

«На сегодня КПВВ Станица Луганская работает в штатном режиме. Этот вопрос всегда на контроле в минской контактной группе. Единственное, что пункт пропуска перешел на зимнее время работы, однако это обычный рабочий процесс», - сказал он.

Также он сообщил, что пока подвижек в вопросе открытия пункта пропуска в Золотом нет.

«Наша сторона готова и уже давно, но к сожалению, та сторона – оккупанты, пытается сделать только хуже, как людям, которые проживают на оккупированной территории, так и людям, которые проживают здесь, и не соглашается на открытие КПВВ. Поэтому в Луганской области до сих пор нет ни одного автомобильного пункта пропуска», - сообщил Филь.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:08

Украина созывает встречу подписантов Будапештского меморандума

Сегодня, 17:42

СЦКК: боевики маскируют свои действия в районе Станицы Луганской под обстрелы ВСУ

Сегодня, 16:45

"ЛНРовцы" через "афганцев" передали тело пропавшего на Донбассе бойца ВСУ

Сегодня, 16:36

В ОРЛО задержали рабовладельца

Сегодня, 15:35

В Украине число районов планируют сократить до 100

Сегодня, 14:58

В Рубежном задержали автомобилиста в состоянии наркотического опьянения

Сегодня, 14:22

В ЕС вводят санкции в отношении организаторов «выборов» на неподконтрольном Донбассе

Сегодня, 13:28

Пациенты психоневрологического диспансера на Луганщине получили помощь из США

Сегодня, 12:42

Филь: «Мы делаем все возможное, чтобы ни один житель Донбасса не почувствовал, что идет операция ОС»

Сегодня, 12:26

На Луганщине проходят испытания продукции химзавода

Сегодня, 12:12

В онлайн-системе продажи билетов «Укрзализныци» произошел масштабный сбой

Сегодня, 10:29

Жителей Рубежного и Лисичанска просят не паниковать из-за взрывов на полигоне

Новости Украины:

Сегодня, 18:03

В Киевской области произошел взрыв на АЗС

Сегодня, 17:45

Парубий подписал госбюджет

Сегодня, 16:49

В "Укрзализнице" назвали самые востребованные среди украинцев направления стран ЕС

Сегодня, 16:31

Путин объяснил, почему не хочет говорить с Порошенко

Сегодня, 15:45

Песков: РФ рассмотрит предложения по обмену украинских моряков

Сегодня, 15:35

В Украине число районов планируют сократить до 100

Сегодня, 15:11

В Краматорске только 6 из 90 убежищ полностью готовы к использованию

Сегодня, 14:35

Порошенко призвал мир усилить санкции против РФ из-за событий в Керченском проливе

Сегодня, 14:33

Скончался известный украинский актер театра и кино Рушковский

Сегодня, 13:30

В аэропорту «Киев» самолет столкнулся с генератором

Сегодня, 12:12

В онлайн-системе продажи билетов «Укрзализныци» произошел масштабный сбой

Сегодня, 10:08

В Украине резко выросло количество больных корью

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 