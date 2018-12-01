Муженко: На сборы резервистов пришло больше желающих, чем требовалось

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко заявляет, что на сборы резервистов первой очереди, стартовавшие 3 декабря, пришло больше желающих, чем требовалось.

Об этом он сказал в эфире канала ICTV 3 декабря, сообщает «Украинская правда».

«Мы начали подготовку оперативного резерва номер один. И мы получили желающих пройти подготовку гораздо больше, чем была наша потребность. И это большой плюс. Люди сами приходят, и даже некоторые обижаются, что не попали (на учения. – Ред.)», - сказал Муженко.

Он продемонстрировал карту с размещением российских военных и вооружения на границе с Украиной и объяснил, что учения нужны, чтобы отбить возможную агрессию.

«Характер дислокации этих частей (России. – Ред.) показывает, что в самый короткий срок могут быть созданы соответствующие наступательные группировки. И направление их действий – Украина», - сказал Муженко.

Он добавил, что ВСУ рассматривают как потенциально опасные не только донецко-луганское направление, а в целом границу с Россией – и на северо-востоке, и со стороны моря.