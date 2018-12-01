Боевики среди бела дня обстреляли КПВВ «Майорск»

Сегодня, 4 декабря, днем незаконные вооруженные формирования обстреляли контрольный пункт въезда-выезда «Майорск».

Об этом сообщил заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко на своей странице в Facebook.

«Пока в Минске на очередном заседании Трехсторонней контактной группы обсуждают урегулирование ситуации на Донбассе и рассматривают окончательный рабочий вариант дополнительных мер по прекращению огня, разработанный ОБСЕ, террористы вызывающе среди бела дня обстреляли КПВВ "Майорск". Это ответ тем, кто болтает, что введение военного положения – это лишь попытка отменить выборы», – написал он.

Клименко отметил, что дополнительные меры, предложенные ОБСЕ, предусматривают запрет разведки, наступления, ведения огня и размещения оружия в районе населенных пунктов.