Пограничники рекомендуют украинцам пока не ездить в Россию

Государственная пограничная служба рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от посещения России.

Об этом сказал глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал в интервью телеканалу UATV.

«Пользуясь случаем, я хотел бы порекомендовать гражданам Украины ограничить в этот период поездки в Российскую Федерацию, иначе они могут быть подвержены действию как специальных служб, так и возвращены обратно», – сказал он.