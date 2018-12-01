В Лисичанске 29-летний мужчина пытался покончить жизнь самоубийством

Сообщение от женщины поступило на линию "102" около 19 часов вечера. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Гражданка рассказала, что ее 29-летний сын вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, закрылся в ванной комнате и угрожает покончить жизнь самоубийством.

Патрульные, прибывшие на место, обнаружили гражданина, который, приставив нож к груди, угрожал убить себя. Долгое время инспектор вел переговоры с мужчиной, пытаясь уговорить его не делать непоправимых действий.

Через некоторое время мужчина немного отвлекся. Патрульные мгновенно отреагировали и выбили из его рук нож. Мужчина был спасен. В дальнейшем гражданина передали сотрудникам скорой медицинской помощи.