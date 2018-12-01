На Луганщине мужчина, который препятствовал законной деятельности ВСУ, получил заочный срок

В Луганской области за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины мужчину заочно приговорили к 6 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что ведомством поддержано публичное обвинение в суде в уголовном производстве в отношении жителя Луганской области за совершение им уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период).

«Во время судебного разбирательства установлено, что в апреле 2014 года обвиняемый, зная, что через с. Райгородка Новоайдарского района будут идти военные подразделения Вооруженных Сил Украины к месту несения службы при проведении антитеррористической операции, организовал и привлек местное население к блокированию движения колонны военной техники. Кроме того, в период с апреля по май 2014 года последний по предварительному сговору с неустановленными в ходе досудебного расследования лицами неоднократно препятствовал личному составу воинской части, а именно: заблокировал дорогу деревянной колодой и мешками, публично выражал свое враждебное отношение к военнослужащим, которые находились в населенном пункте и призвал военных покинуть позиции», – сказано в сообщении пресс-службы.

По результатам специального судебного производства приговором Новоайдарского районного суда лицо признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 УК Украины, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.