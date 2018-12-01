3 декабря в 11:41 в Службу спасения "101" поступило сообщение от неравнодушных граждан о том, что на проспекте Космонавтов кот длительное время находится на дереве и не может самостоятельно слезть.

Об этом пишет пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

По указанному адресу был направлен дежурный караул двенадцатой Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию к месту вызова, спасатели с помощью пожарной лестницы сняли с дерева и передали хозяйке кота по кличке "Бубушка".