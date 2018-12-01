Евросоюз намерен наказать 9 лиц, ответственных за проведение «выборов» в «ЛДНР»

Европейский союз в ближайшую среду, 5 декабря, будет принимать решение о введении санкций против 9 лиц, ответственных за организацию не признанных международным сообществом выборов в контролируемых пророссийскими незаконными вооруженными формированиями районах востока Украины – в «ДНР» и «ЛНР».

Об этом сообщает «Радио Свобода/Радио Свободная Европа» в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Он также сообщает, что в ближайшее время ЕС намерен ввести санкции против пяти лиц, причастных к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

Санкции будут введены «до Рождества», то есть до 24 декабря.