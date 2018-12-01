В рядах оккупантов на Донбассе продолжает расти количество небоевых потерь

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в соединениях и частях 1 и 2 АК ВС РФ продолжает расти количество небоевых потерь среди личного состава в результате конфликтов между российскими военнослужащими.

В частности, 29 ноября с.г. российский офицер застрелил из личного оружия двух подчиненных, ставших свидетелями его преступных действий против гражданского лица.

Кроме того, в одном из подразделений 1 АК было обнаружено тело российского военнослужащего с признаками суицида. Предварительно, по данному военнослужащему проводилось расследование с последующим обвинением в недостатке большого количества материальных средств. В то же время, под подозрение в совершении убийства российского военнослужащего попали его непосредственные начальники, которые таким образом устранили свидетеля во избежание ответственности за хищение и продажу военного имущества с целью собственного обогащения.

Командование российско-оккупационных войск принимает меры по сокрытию указанных событий и недопущения утечки информации о совершении преступлений российскими военнослужащими.