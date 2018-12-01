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Денисова выступила за выплату пенсий жителям Донецка и Луганска

Вчера, 15:08 citynews.net.ua | Напечатать

Существующие ограничения по выплатам пенсий жителям временно неподконтрольных территорий Донбасса являются дискриминационными.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денинова во время брифинга, который транслировал телеканал «Эспрессо».

Она пояснила, что дискриминация заключается к привязке выплат пенсий к статусу внутренне перемещенного лица. «Мы рассматриваем, в том числе при участии Министерства соцполитики, разные возможные варианты, чтобы не использовать статус ВПЛ для выплат пенсий», – сказала Денисова.

Она напомнила, что по данным Минсоцполитики 750 тысяч пенсионеров с неподконтрольных территорий Донбасса используют статус ВПЛ для получения пенсии.

«Нужно выяснить, зачем этот статус ВПЛ. Дать возможность доступа, не нарушая их право, к пенсиям», – пояснила Денисова.

Также омбудсвумен заявила о необходимости упростить процедуру верификации, чтобы она не провоцировала очереди на пунктах пропуска на линии соприкосновения.

«Мы будем пытаться, чтобы все-таки правительство изменило свои подходы к выплатам пенсий, в том числе, жителям оккупированных территорий, которые передвигаются через линию соприкосновения и получают начисленные им пенсии», – добавила она.


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