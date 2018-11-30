ВСУ начали сборы оперативного резерва первой очереди

В учебных центрах Вооруженных сил Украины сегодня, 3 декабря 2018 года, начались сборы оперативного резерва первой очереди.

Об этом сообщает пресс-службы Министерства обороны Украины в Facebook.

Как отмечается, для повышения уровня готовности войск к применению по назначению в случае открытой агрессии, в частности, предусматривается проведение 10-дневных бригадных тактических учений на полигонах в Херсонской, Запорожской областях.

"Сборы, которые начались сегодня с военнослужащими оперативного резерва первой очереди боевых частей продлятся до 20 суток. Вместе с тем, в рамках военной стажировки, предусмотрено привлечение курсантов вузов для выполнения обязанностей на должностях командиров и инструкторов учебных взводов", - говорится в сообщении.

Как сообщается, все запланированные мероприятия планируется завершить до католического Рождества, 25 декабря.