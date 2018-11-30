Порошенко надеется, что военное положение продлевать будет не нужно

Порошенко надеется, что военное положение продлевать будет не нужноСегодня, 11:48
Военное положение, которое было введено в десяти областях Украины, - это превентивная мера на срок в 30 дней.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает РБК-Украина.
Президент подчеркнул, что это время будет использовано для того, чтобы укрепить оборону и способность защитить граждан от удара врага.
"Надеюсь, что мы сможем ограничиться перечисленными мерами и его продление не потребуется", - сказал он.