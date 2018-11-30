Порошенко надеется, что военное положение продлевать будет не нужно

Военное положение, которое было введено в десяти областях Украины, - это превентивная мера на срок в 30 дней.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает РБК-Украина.

Президент подчеркнул, что это время будет использовано для того, чтобы укрепить оборону и способность защитить граждан от удара врага.

"Надеюсь, что мы сможем ограничиться перечисленными мерами и его продление не потребуется", - сказал он.