Украина потеряла 6 миллиардов из-за блокады кораблей в Азовском море

С 2014 года потери Украины из-за задержки судов в Азовском море составили 6 миллиардов гривен. Об этом заявили в Министерстве инфраструктуры, передает «5 канал».

Всего с середины мая и до конца ноября Украина зафиксировала почти 750 случаев задержек, вызванных Россией. Из них 631 случай – это задержки в акватории оккупированного Крымского полуострова.

«Цель российского правительства и лично Путина – не только блокировать наши морские порты, но и дестабилизировать ситуацию в Азовском регионе. Они до сих пор верят, что возможно сделать коридор в Крым по суше», – заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, в 20 километрах от Приазовья проходит линия фронта, «где российские солдаты с российским оружием атакуют Украина». «Я надеюсь, что все европейские нации и наши североамериканские друзья будут единодушны и остановят Путина, который может стать новым Гитлером 21 века», – подчеркнул украинский министр.