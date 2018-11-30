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В Украине на 10 работающих приходится 11 пенсионеров

Сегодня, 10:04 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине не хватает взносов трудоспособного населения, чтобы полностью обеспечивать пенсионные выплаты, поэтому пенсии сейчас дополнительно финансируют из государственного бюджета.

Об этом рассказал председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

«Солидарная система – это система, которая формируется в первую очередь за счет тех взносов, которые оплачивают люди. По большому счету – это ответственность молодых поколений перед теми, кто сейчас находится на пенсии», – сказал он.

«В Украине на сегодня сложилась система, когда на 10 работающих у нас 11 пенсионеров. Это большой вызов, который стоит перед государством. При тех условиях и взносах, которые сегодня есть, складывается ситуация, что выплаты должны покрываться дополнительно из государственного бюджета, в котором на эти цели в 2019 году предусмотрено 167 млрд грн», – продолжил Капинус.

По его словам, повышение пенсий возможно при условии проведения определенных мероприятий по легализации доходов граждан. «Когда люди будут увеличивать взносы в солидарную систему, это даст возможность повышать соответствующие выплаты пенсий. Это основа – одно поколение платит взносы, второе – получает выплаты в виде пенсионного обеспечения», – отметил глава Пенсионного фонда.


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