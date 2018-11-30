» » Украинские пограничники рассказали о сокращении потока россиян в два раза

Украинские пограничники рассказали о сокращении потока россиян в два раза

Сегодня, 09:59 citynews.net.ua | Напечатать

За выходные поток граждан России в Украину сократился в два раза.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии телеканалу «112 Украина».

По его словам, раньше из РФ ежедневно въезжало до 3 тысяч человек.

За минувшие сутки в Украину не были пропущены более 50 россиян. Они не смогли подтвердить цель своей поездки, отметил Демченко.

Спикер ГПСУ добавил, что российские пограничники не пропустили 150 украинцев. По словам Демченко, украинцам на российской границе отказывают во въезде не объясняя причины и не предоставляя каких-либо документов.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:58

ВСУ начали сборы оперативного резерва первой очереди

Сегодня, 12:25

ОБСЕ: Процедура пересечения блокпостов на Донбассе пока остается прежней

Сегодня, 11:48

Порошенко надеется, что военное положение продлевать будет не нужно

Сегодня, 11:34

Украина потеряла 6 миллиардов из-за блокады кораблей в Азовском море

Сегодня, 10:54

В Генштабе рассказали, когда начнется масштабная мобилизация

Сегодня, 10:04

В Украине на 10 работающих приходится 11 пенсионеров

Сегодня, 09:59

Украинские пограничники рассказали о сокращении потока россиян в два раза

Сегодня, 09:01

Боевики вчера 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил

1-12-2018, 13:33

В Украине увеличилась минимальная пенсия

1-12-2018, 13:30

КПВВ на Донбассе перешли на зимний график работы

30-11-2018, 18:32

На Донбассе за день зафиксировано четыре обстрела со стороны пророссийских боевиков

30-11-2018, 17:40

Жителя Антрацита приговорили к 4 годам тюрьмы за сотрудничество с террористами Л/ДНР

Новости Украины:

Сегодня, 13:58

ВСУ начали сборы оперативного резерва первой очереди

Сегодня, 13:13

Под Краковом в ДТП пострадали 8 украинцев

Сегодня, 12:27

Экспресс в «Борисполь» планируют соединить с метро

Сегодня, 12:00

В школе под Киевом обрушилась крыша спорткомплекса

Сегодня, 11:32

В Покровске бойцы ГСЧС спасли собаку из трехметрового колодца

Сегодня, 10:47

Украина занимает 28-е место в рейтинге «силы паспорта»

Сегодня, 10:04

В Украине на 10 работающих приходится 11 пенсионеров

Сегодня, 09:56

В Виннице полицейский сбил на пешеходном переходе девушку

Сегодня, 09:42

В Донецкой области четверо мужчин с битами и электрошокером напали на пункт "Национальной лотереи"

1-12-2018, 15:50

Жители Таировской громады предупредили Порошенко о вреде безвластия во время военного положения

1-12-2018, 13:32

За сутки в Украину не пустили почти 100 россиян

1-12-2018, 13:31

Аэропорт "Борисполь" предупредил о возможных задержках рейсов из-за снегопадов

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 