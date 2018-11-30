Украинские пограничники рассказали о сокращении потока россиян в два раза

За выходные поток граждан России в Украину сократился в два раза.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии телеканалу «112 Украина».

По его словам, раньше из РФ ежедневно въезжало до 3 тысяч человек.

За минувшие сутки в Украину не были пропущены более 50 россиян. Они не смогли подтвердить цель своей поездки, отметил Демченко.

Спикер ГПСУ добавил, что российские пограничники не пропустили 150 украинцев. По словам Демченко, украинцам на российской границе отказывают во въезде не объясняя причины и не предоставляя каких-либо документов.