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КПВВ на Донбассе перешли на зимний график работы

Сегодня, 13:30 citynews.net.ua | Напечатать

Контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе сегодня, 1 декабря, перешли на зимний график работы.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

С 1 декабря проверочные и пропускные мероприятия на КПВВ проходят с 8:00 до 17:00.

В новом режиме будут работать контрольные пункты на следующих автомобильных дорогах:

дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск" - КПВВ "Золотое";

дорожный коридор "Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское";

дорожный коридор "Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка";

дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";

дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик);

дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".

До этого КПВВ работали в летнем графике работы - с 6:00 до 20:00


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