КПВВ на Донбассе перешли на зимний график работы

КПВВ на Донбассе перешли на зимний график работыСегодня, 13:30
Контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе сегодня, 1 декабря, перешли на зимний график работы.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
С 1 декабря проверочные и пропускные мероприятия на КПВВ проходят с 8:00 до 17:00.
В новом режиме будут работать контрольные пункты на следующих автомобильных дорогах:
дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск" - КПВВ "Золотое";
дорожный коридор "Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское";
дорожный коридор "Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка";
дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";
дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик);
дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".
До этого КПВВ работали в летнем графике работы - с 6:00 до 20:00