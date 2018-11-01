Суд в ЛНР обвинил женщину в госизмене

«Военный суд» группировки «ЛНР» обвинил уроженку Славяносербска Татьяну Горбулич в «госизмене» и приговорил к 12 годам заключения. Об этом сообщает «МГБ ЛНР».

В «МГБ ЛНР» утверждают, что женщина якобы оказывала материально-техническую и консультативную помощь спецслужбам Украины.

Отмечается, что в 2016 году Татьяна Горбулич работала поваром на военных объектах в городе Счастье.

Женщина якобы была завербована СБУ и под псевдонимом «Тамила» занималась сбором военных сведений и другой информации на неподконтрольной территории Луганской области.

Утверждается, что обвиняемая была задержана при передаче денег за предоставление информации.