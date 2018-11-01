Глава миссии ОБСЕ призвал усилить меры по прекращению огня на Донбассе

Для усиления переговорного процесса и нормализации ситуации на востоке Украины необходимо принятие дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.

Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан, передает пресс-служба миссии.

Он отметил, что эти дополнительные меры должны быть согласованы Трехсторонней контактной группой.

Обращаясь к государствам-участникам ОБСЕ, Апакан констатировал, что недавние смерти указывают на неполное соблюдение режима тишины. Он также отметил, что особую обеспокоенность вызывают наличие мин, а также размещение сил и средств в жилых районах и вблизи них.

По словам главы миссии ОБСЕ, много мирных жителей уже пятую зиму будут встречать не только в условиях отсутствия безопасности и стабильности, но и без возможности обеспечения базовых потребностей, в частности без чистой питьевой воды, электрики и газа.

Апакан отметил, что с начала года благодаря посредничеству миссии удалось провести ремонтные работы и техническое обслуживание на 90 объектах гражданской инфраструктуры. При этом он подчеркнул, что для обеспечения доступности коммунальных услуг для всех необходимо полное и устойчивое соблюдение режима тишины.