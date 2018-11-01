» » Глава миссии ОБСЕ призвал усилить меры по прекращению огня на Донбассе

Глава миссии ОБСЕ призвал усилить меры по прекращению огня на Донбассе

Сегодня, 15:04 citynews.net.ua | Напечатать

Для усиления переговорного процесса и нормализации ситуации на востоке Украины необходимо принятие дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.

Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан, передает пресс-служба миссии.

Он отметил, что эти дополнительные меры должны быть согласованы Трехсторонней контактной группой.

Обращаясь к государствам-участникам ОБСЕ, Апакан констатировал, что недавние смерти указывают на неполное соблюдение режима тишины. Он также отметил, что особую обеспокоенность вызывают наличие мин, а также размещение сил и средств в жилых районах и вблизи них.

По словам главы миссии ОБСЕ, много мирных жителей уже пятую зиму будут встречать не только в условиях отсутствия безопасности и стабильности, но и без возможности обеспечения базовых потребностей, в частности без чистой питьевой воды, электрики и газа.

Апакан отметил, что с начала года благодаря посредничеству миссии удалось провести ремонтные работы и техническое обслуживание на 90 объектах гражданской инфраструктуры. При этом он подчеркнул, что для обеспечения доступности коммунальных услуг для всех необходимо полное и устойчивое соблюдение режима тишины.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:57

Суд в ЛНР обвинил женщину в госизмене

Сегодня, 15:59

Украинцев предупредили об ухудшении погоды

Сегодня, 15:04

Глава миссии ОБСЕ призвал усилить меры по прекращению огня на Донбассе

Сегодня, 14:55

В штабе ООС рассказали подробности исчезновения бойца в Луганской области

Сегодня, 14:52

Еврокомиссия одобрила выделение Украине 500 млн евро

Сегодня, 12:46

В МО подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

Сегодня, 11:44

Из-за военного положения усилят надзор за санитарно-эпидемической ситуацией

Сегодня, 10:57

Украина запретила въезд мужчинам-россиянам от 16 до 60 лет

Сегодня, 09:54

КПВВ на Донбассе завтра перейдут на зимний график работы

Сегодня, 09:00

Боевики за сутки 14 обстреляли позиции ОСС на Донбассе

Вчера, 20:44

Синод утвердил текст томоса о предоставлении независимости Украинской церкви

Вчера, 18:00

Виновнику ДТП в Сватово грозит до 10 лет тюрьмы

Новости Украины:

Сегодня, 15:58

Россиян будут пускать в Украину только по гуманитарным причинам

Сегодня, 15:01

МВД вводит «дополнительные меры» в Одессе

Сегодня, 14:57

Кабмин предлагает разрешить проживание детей-сирот с инвалидностью в детдомах до 23 лет

Сегодня, 13:37

В школах Мариуполя из-за ОРВИ остановлен учебный процесс в 25 классах

Сегодня, 13:35

Порошенко: от отмены выборов из-за военного положения выигрывает только Путин

Сегодня, 12:44

РФ подтвердила привлечение армии к захвату украинских кораблей

Сегодня, 11:44

Из-за военного положения усилят надзор за санитарно-эпидемической ситуацией

Сегодня, 11:41

Экспресс Киев-«Борисполь» отправился в первый рейс

Сегодня, 10:57

Украина запретила въезд мужчинам-россиянам от 16 до 60 лет

Сегодня, 10:54

Сенат США единогласно обвинил Россию в агрессии против Украины

Сегодня, 09:00

Климкин заявил, что Украина разорвала 48 договоров с РФ

Вчера, 20:52

«Динамо» обыграло «Астану» и вышло на первое место в группе Лиги Европы

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх

 