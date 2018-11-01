В штабе ООС рассказали подробности исчезновения бойца в Луганской области

В Луганской области в районе Крымского без вести пропал украинский военный Сергей Проданюк, который зачищал местность в составе резервной группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя пресс-центра ООС Алексея Жуганова.

По его словам, на Луганском направлении боевики вчера открывали огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В ходе боевых действий ранение получил один военный.

"Кроме того, в ходе боевого столкновения пропал без вести солдат Сергей Проданюк, который в составе резервной группы осуществлял прочесывание и зачистку местности в районе Крымского, где противник использовал диверсионно-разведывательную группу", - добавил Жуганов.