Еврокомиссия одобрила выделение Украине 500 млн евро

Европейская комиссия приняла решение о выделении Украине первого транша Четвертой программы макрофинансовой помощи в объеме 500 млн евро, сообщил Президент Петр Порошенко.

«Искренне благодарен Еврокомиссии за положительное решение о выделении Украине первого транша Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 млн евро», - говорится в Facebook Главы государства.

«Очень важный сигнал неизменной поддержки Евросоюза в условиях последних вызовов со стороны российского агрессора», - подчеркнул Порошенко.