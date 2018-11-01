Украина запретила въезд мужчинам-россиянам от 16 до 60 лет

Госпогранслужба на время военного положения не будет пропускать на территорию Украины россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Об этом сообщил председатель ведомства Петр Цигикал во время совещания о мерах по реализации указа и закона о введении военного положения под председательством Президента Петра Порошенко.

«В пунктах пропуска осуществляются усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет, лица мужского пола», - сказал Цигикал.

При этом председатель ГПСУ подчеркнул, что в отношении граждан Украины никаких ограничений на границе не вводится.

«Правильно ли я понимаю, что это меры, которые препятствуют Российской Федерации формировать здесь отряды частных армий, которые на самом деле являются представителями вооруженных сил Российской Федерации, и не дать им провести операции, которые они пытались провести в 2014 году?» - спросил Глава государства и получил утвердительный ответ.

Президент также подчеркнул важность усиления требований к регистрации, особенно в областях, где введено военное положение в отношении граждан Российской Федерации. «Предложения прошу внести мне в течение 24 часов на утверждение», - поручил он.

«Служба переведена в первый уровень полной боевой готовности. Граница охраняется по усиленному режиму», - доложил председатель ГПСУ.

По его словам, основные усилия были направлены на эффективное применение резервов и их доукомплектования, отправку увеличенных нарядов на границу с Российской Федерацией и на административную границу с временно оккупированным Крымом. Также пограничные наряды дополнительно усилены оружием и бронетехникой, происходит наращивание инженерно-фортификационного обустройства и усилен мониторинг обстановки на границе, активизированы оперативные и контрразведывательные мероприятия.

Он также сообщил об усилении мер в районе проведения операции Объединенных сил.