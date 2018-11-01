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Боевики за сутки 14 обстреляли позиции ОСС на Донбассе

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

Боевики за минувшие сутки 14 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил. Вследствие обстрелов ранения получил один военное, сообщает  пресс-служба ООС на странице в Facebook.

В том числе, как отмечается, зафиксировано 7 случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

Так, в течение минувших суток, из минометов калибра 82 мм враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Чермалык, Гнутово и Водяное.

По опорным пунктам возле Крымского, Гнутового и хутора Свободного, противник, кроме минометов, вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По защитникам Красногоровки и Тарамчука оккупанты применяли сугубо стрелковое оружие, а неподалеку Авдеевки - автоматические гранатометы. Кроме того, вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов зафиксировано в районе Верхньоторецького.

"Во время боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Кроме того, в ходе боевого столкновения, пропал без вести солдат Сергей Проданюк", - говорится в сообщении.


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