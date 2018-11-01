Синод утвердил текст томоса о предоставлении независимости Украинской церкви

На Синоде Вселенского патриархата сегодня, 29 ноября, принято решение о создании автокефальной Украинской церкви. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает РБК-Украина.

По словам Порошенко, на Синоде одобрен текст томоса о предоставлении независимости Украинской церкви, а также принято решение о созыве Объединительного православного собора.

Порошенко отметил, что дату проведения собора огласит патриарх Варфоломей.

"Остался всего один шаг до завершения этого процесса. Нашим православным иерархам предстоит собраться и провести Объединительный собор. Выбранному предстоятелю выпадет честь получить Томос из рук Вселенского патриарха", - заявил Порошенко