Виновнику ДТП в Сватово грозит до 10 лет тюрьмы

В Луганской области открыли уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия на Сватовщине, в котором 2 человека погибли и 14 были травмированы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 28 ноября 2018 в г. Сватово Луганской области на автомобильном мосту через реку Красная», – говорится в сообщении.

Как выяснилось в ходе досудебного расследования, 51-летний житель Лисичанска, перевозил на грузовом автомобиле «FAW - CA3252» около 20 т песка. Водитель авто двигался по ул. Столбовая в Сватово со стороны Харькова. На мосту через реку Красная, где проходит ремонт и движение автотранспорта осуществляется в реверсивном режиме, мужчина не справился с управлением и столкнулся с четырьмя другими автомобилями, которые двигались в попутном и встречном направлениях.

В результате ДТП 2 человека погибли на месте, а 14 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медучреждения области.

По информации прокуратуры, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

Водитель автомобиля задержан. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления.

Мужчине грозит от 5 до 10 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.