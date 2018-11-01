Каратисты Луганщины привезли 50 наград всеукраинских соревнований по Годзю-рю

ХVIII Кубок Украины по годзю-рю каратэ прошел 23-25 ноября в Ровенской области.

Об этом сообщает пресс-служба Управления молодежи и спорта Луганской облгосадминистрации.

На соревнованиях Луганщину представляли ученики Сватовского ДЮСШ. Спортсмены выступали в разделах ката годзю-рю, шобу-кумитэ, ирикуми-го-Кумитэ, ирикуми-дзю-кумитэ в возрастных категориях среди детей, юношей и юниоров от 6 до 17 лет.

Спортсмены нашей области завоевали 35 наград: 13 золотых, 13 серебряных и 9 бронзовых медалей. Кроме этого, в соревнованиях среди взрослых - 18 лет и старше, луганчане завоевали еще 15 медалей (6 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых). Всего на счету представителей области 50 наград.

Тренирует спортсменов Александр Батраков.