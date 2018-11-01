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Каждому пленному украинскому моряку выплатят по 50 тысяч гривен

Сегодня, 16:58 citynews.net.ua | Напечатать

Министр обороны Степан Полторак подписал указ о выплате каждому моряку, которого россияне задержали 25 ноября в Керченском проливе, по 50 тысяч гривен.

Об этом министр сообщил в Facebook.

«По поручению президента Петра Порошенко только что подписал приказ о предоставлении материальной помощи в сумме 50 тысяч гривен каждому из военнослужащих ВМС Украины, которые выполняли задачи в районе Керченского пролива и были незаконно задержаны и взяты в плен 25 ноября 2018 года», – заявил Полторак.


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