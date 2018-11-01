Беспилотники, замеченные над военными объектами, будут сбивать

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и Министерство обороны Украины напомнили, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты.

Лиц, осуществлявших запуск или руководивших этими БПЛА, будут задерживать и привлекать к строгой ответственности в соответствии с действующим законодательством, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Такие меры регламентируются Законом Украины «О введении военного положения в Украине», Законом Украины «О правовом режиме военного положения», согласно приказу Министерства обороны «Об утверждении Перечня сведений Министерства обороны, содержащих служебную информацию».