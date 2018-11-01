На Луганщине сформируют Совет обороны области

В Луганской области сформируют Совет обороны области.

Об этом заявил на совещании в Луганской облгосадминистрации исполняющий обязанности председателя ЛОГА – руководителя областной военно-гражданской администрации Сергей Филь.

«Мы должны обеспечить спокойствие на Луганщине, недопущения любых проявлений ажиотажа. В условиях военного положения военные обеспечивают мир, а главы местных государственных администраций-жизнеобеспечение населения и помощь военным», - сказал он.

Он также отметил, что одной из причин введения военного положения есть разведданные, свидетельствующие об опасности захвата РФ ряда прибрежных городов вблизи Азовского моря для создания сухопутной границы к аннексированного Крыму. РФ впервые открыто напала на украинскую армию силами кораблей ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ.

По итогам заседания принят ряд решений. Среди них – образование Совета обороны Луганской области. Также будет развернут оперативный штаб при Совете обороны Луганской области. В ближайшее время состоится его первое заседание.

О любых изменениях относительно внедрения мер военного положения население будет информироваться еженедельно.

Отмечается, что до завершения военного положения запрещено отключать от электроснабжения объекты промышленности, ЖКХ, органов государственной власти и местного самоуправления, военные объекты, объекты правоохранительных и контролирующих органов, водоснабжения и водоотведения, котельные, медицинские учреждения, транспортные сети. Также будет усилена оборона государственной границы.