Украина инициировала переговоры Трехсторонней контактной группы в скайп-режиме

Украинская сторона вместе с ОБСЕ инициировала встречу Трехсторонней контактной группы в скайп-режиме.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

«Мы настаивали на проведении внеочередной встречи в скайп-режиме, чтобы обсудить дерзкий факт агрессии РФ против территориальной целостности Украины в Азово-Керченской акватории, и немедленное освобождение военнопленных украинских моряков и возврат Украине незаконно захваченных судов, разблокировку навигации для украинских и иностранных судов в Азове, деэскалацию напряжения, созданное агрессивными и провокационными действиями РФ», – написала она.

«Российская сторона цинично отказалась от такой скайп-встречи. Это второй подряд отказ России садиться за стол переговоров и отвечать на вопросы агрессии. Украина настаивает на обсуждении провокации и агрессии против Украины со стороны РФ сегодня на Постоянном совете ОБСЕ в Вене, в присутствии представителя ТКГ посла Мартина Сайдика и председателя СММ ОБСЕ посла Апакана», – добавила Геращенко.