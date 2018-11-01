Преподаватель одного из учебных заведений на Луганщине торговал наркотиками

Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта и сбыта амфетамина, передает пресс-служба ведомства.

Установлено, что преподаватель одного из учебных заведений Луганской области, "пренебрегая нравственными ценностями педагога", занимался систематической реализацией амфетамина на территории региона.

Так, наркоторговец получал заказы через мессенджер и посылал "клиенту" свои реквизиты банковской карты. После перевода денежных средств покупателям сообщалось о местонахождении "тайников" с наркотическим средством.

Правонарушитель задержан после передачи свертка с амфетамином за денежные средства в сумме 1200 гривен. 28 ноября постановлением Северодонецкого городского суда лицу была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 88 тысяч 100 гривен.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.