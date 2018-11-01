Жители оккупированного города на Луганщине остались без воды из-за аварии

"Лугансквода" вновь прекратила подачу воды в оккупированные Ровеньки из-за аварии на питающем город магистральном водоводе, пишут сепаратистские СМИ.

"В вечернее время 28 ноября произошло резкое снижение давления воды в Ровеньковском магистральном водоводе диаметром 800 мм, что свидетельствует о порыве трубопровода. В 18.40 было вынужденно отключено насосное оборудование на Молодогвардейской насосной станции 3-го подъема", - говорится в сообщении.

Из-за аварийной ситуации с 18.40 была прекращена подача воды по этому трубопроводу в город Ровеньки.

Это единственная ветка централизованного водоснабжения, другого водовода, питающего город, нет.