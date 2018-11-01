В Генштабе пояснили, что делать, если кто-то в камуфляже пришел забирать корову или машину

В случае, если в Украине во время действия военного положения будут возникать случаи самоуправства людей в военной форме, следует сообщать о таких в правоохранительные органы. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Родион Тимошенко, сообщает 112 Украина.

«Сегодня на правительстве мне тоже задали это вопрос, почему в Мариуполе и в Бердянске представители администрации города ходят в камуфляже. Когда я поставил задачу и наши военкомы проверили на местах – никто в камуфляже не ходит. То есть кто-то занимается такой работой, грузить людей информацией, которая не соответствует действительности. Если кто-то в камуфляже пришел забирать корову или машину - есть полиция. Обращайтесь в полицию - таких негодяев надо просто арестовывать и дальше разбираться», - пояснил Тимошенко.