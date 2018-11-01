На Донбассе за день ранены двое украинских военных

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за день, 28 ноября, ранения получили двое украинских военных. Об этом пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, в течение дня на Донбассе зафиксировано 4 обстрела со стороны пророссийских боевиков, в частности, из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Так, из запрещенных минометов, станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали украинские позиции возле хутора Вильного. Кроме того, по опорным пунктам возле Шумов и Новгородского боевики вели огонь из стрелкового оружия, а вблизи Песков - из гранатометов.

"В ходе боевых действий двое военнослужащие объединенных сил получили ранения. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой", - говорится в сообщении.