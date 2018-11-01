В Сватово в ДТП погибли 2 человека, 5 - получили ранения

В городе Сватово произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое людей и еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Как отмечается, авария произошла на автомобильном мосту через реку Красная.

Водитель грузового автомобиля FAW, который был загружен песком, столкнулся с транспортными средствами ГАЗ-2217, Daewoo и Suzuki Vitara, которые двигались в попутном направлении и перед мостом остановились на красный свет светофора. Остановку они были вынуждены сделать, потому что на мосту ведутся ремонтные работы и движение регулируется светофорами.

В результате этого два человека погибли и еще пятерых доставили в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.