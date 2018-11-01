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Во Львове боевика «ЛНР» приговорили к 10 годам тюрьмы

Сегодня, 17:01 citynews.net.ua | Напечатать

Суд во Львове заочно приговорил боевика группировки «ЛНР», который был участником «Народной милиции», до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Гражданин Украины подозревался в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258-3 Уголовного Кодекса Украины (участие в террористической организации).

По данным следователей Управления СБУ во Львовской области, мужчина в течение 2014-2017 годов участвовал «в деятельности террористической организации "ЛНР", а именно – второго армейского корпуса так называемой "Народной милиции ЛНР", незаконная деятельность которой до сих пор приводит к гибели военнослужащих, мирного населения, поражению объектов жизнеобеспечения на территории Луганской области, а также другим тяжелым последствиям».

Вчера Галицкий районный суд Львова признал мужчину виновным и приговорил его к 10 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.

Обвиняемый был осужден заочно, так как сейчас находится на временно неподконтрольной Украине территории.


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