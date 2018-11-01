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Генштаб ВСУ обратился к гражданам с просьбой не снимать учения и перемещение военной техники

Сегодня, 16:38 citynews.net.ua | Напечатать

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обращается к гражданам Украины с просьбой не проводить фото, видео съемку и онлайн трансляцию и не публиковать в социальных сетях сведения, раскрывающие военную тайну.

Соответствующее обращение Генштаб опубликовал на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обращается к гражданам Украины с просьбой не проводить фото, видео съемку и он-лайн трансляцию и не публиковать в социальных сетях сведения, раскрывающие:

1. местонахождение военной техники, вооружения, имущества и личного состава;

2. движение колонн военной техники и перемещение личного состава ВСУ;

3. режимные военные объекты Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины;

4. задачи органов военного управления, войск (сил) по боевой готовности, оперативной подготовки и применения войск (сил);

5. подготовку и проведение учений (тренировок, маневров, военных игр)

6. организацию, численность и дислокация войск (сил).

Также в ведомстве напоминают, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты. Лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности.


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