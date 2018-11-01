» » Наев попросил жителей Донбасса не верить сплетням

Наев попросил жителей Донбасса не верить сплетням

Сегодня, 14:53 citynews.net.ua | Напечатать

Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев обратился к жителям Донецкой и Луганской областей с разъяснением о военном положении, которое введено в 10 областях Украины.

«Обращаясь к каждому жителю Донецкой и Луганской областей, хотел бы сказать: ситуация в районе проведения ООС полностью контролируется. Сохраняйте спокойствие. Не собирайте и не распространяйте фейки и сплетни, доверяйте только официальным источникам информации», - говорится в обращении Наева.

Командующий ООС повторил тезис президента о том, большинство мероприятий, которые будут реализованы в рамках военного положения, касаются украинских военных оборонного сектора. Наев добавил, что военное положение «фактически не повлияет на жизнь гражданского населения, ведь Донецкая и Луганская области почти в таком режиме живут последние несколько лет».

Объединенные силы продолжат свою работу на Донбассе.

«В штатном режиме работают и будут работать предприятия и учреждения, школы, детсады, больницы, объекты социальной сферы, КПВВ тому подобное. Также остается без изменений порядок пересечения блокпостов», - говорится в сообщении ООС.

В штабе не исключают, что могут быть изменения ситуации и «о них будет уведомлено дополнительно».


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:27

В Сватово в ДТП погибли 2 человека, 5 - получили ранения

Сегодня, 17:01

Во Львове боевика «ЛНР» приговорили к 10 годам тюрьмы

Сегодня, 16:45

Военное положение не повлияет на работу КПВВ на Донбассе

Сегодня, 16:38

Генштаб ВСУ обратился к гражданам с просьбой не снимать учения и перемещение военной техники

Сегодня, 15:40

Жертвы домашнего насилия в Луганской области стали чаще просить о помощи

Сегодня, 14:53

Наев попросил жителей Донбасса не верить сплетням

Сегодня, 14:34

В случае наземной агрессии РФ украинским военным сразу повысят зарплату

Сегодня, 13:34

В Лисичанске сотрудники полиции и соцслужбы забрали ребенка у неблагополучной матери

Сегодня, 12:47

Порошенко подписал закон о военном положении

Сегодня, 11:43

СФ РФ: Россия не рассматривает войну как перспективу в отношениях с Украиной

Сегодня, 11:42

СЦКК сообщает о накоплении вооружения боевиков в районе Станицы Луганской

Сегодня, 10:45

УЗ приостановит возврат билетов по интернету из-за спекулянтов

Новости Украины:

Сегодня, 18:52

Президент назначил нового главу Черниговской ОГА

Сегодня, 17:12

Порошенко заявил о передислокации войск к границе с РФ

Сегодня, 17:00

ПФУ обещает платить пенсии вовремя

Сегодня, 16:58

В Крыму арестовали еще двоих украинских моряков

Сегодня, 15:37

«Голос Украины» опубликовал закон и указ о военном положении

Сегодня, 14:55

В Киеве на выходных закроют движение на мосту Патона

Сегодня, 14:39

В Мариуполе на дороге образовался провал

Сегодня, 13:58

РФ перебрасывает в Керчь противокорабельные ракетные комплексы «Бал»

Сегодня, 13:27

Минприроды обжалует решение суда об исключении лося из Красной книги

Сегодня, 12:59

Во Львове украли банковский терминал

Сегодня, 12:56

В столице блокировали деятельность группировки, которая торговала огнестрельным оружием

Сегодня, 11:43

СФ РФ: Россия не рассматривает войну как перспективу в отношениях с Украиной

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх

 