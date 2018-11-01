Наев попросил жителей Донбасса не верить сплетням

Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев обратился к жителям Донецкой и Луганской областей с разъяснением о военном положении, которое введено в 10 областях Украины.

«Обращаясь к каждому жителю Донецкой и Луганской областей, хотел бы сказать: ситуация в районе проведения ООС полностью контролируется. Сохраняйте спокойствие. Не собирайте и не распространяйте фейки и сплетни, доверяйте только официальным источникам информации», - говорится в обращении Наева.

Командующий ООС повторил тезис президента о том, большинство мероприятий, которые будут реализованы в рамках военного положения, касаются украинских военных оборонного сектора. Наев добавил, что военное положение «фактически не повлияет на жизнь гражданского населения, ведь Донецкая и Луганская области почти в таком режиме живут последние несколько лет».

Объединенные силы продолжат свою работу на Донбассе.

«В штатном режиме работают и будут работать предприятия и учреждения, школы, детсады, больницы, объекты социальной сферы, КПВВ тому подобное. Также остается без изменений порядок пересечения блокпостов», - говорится в сообщении ООС.

В штабе не исключают, что могут быть изменения ситуации и «о них будет уведомлено дополнительно».