Порошенко подписал закон о военном положении

Президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа «О введении военного положения в Украине».

Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

«Президент Порошенко подписал закон об утверждении указа «О введении военного положения в Украине», - написал он в Facebook.

Надомним, Верховная Рада Украины утвердила Указ Президента Украины «О введении военного положения в Украине». Согласно документу, военное положение введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря.

Военное положение будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).