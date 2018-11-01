» » СФ РФ: Россия не рассматривает войну как перспективу в отношениях с Украиной

СФ РФ: Россия не рассматривает войну как перспективу в отношениях с Украиной

Сегодня, 11:43 citynews.net.ua | Напечатать

Россия не рассматривает войну как перспективу в отношениях с Украиной, заявил глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.

«Президент Украины с мазохистским наслаждением готовит Украину к войне с Россией, которую наша страна никогда, ни на каком этапе не видела и по определению не рассматривает как перспективу в отношениях с соседней Украиной», - заявил Косачев, комментируя заявление Порошенко об угрозе полномасштабной войны с Россией, передает Интерфакс.

«Порошенко – это президент войны. Он пришел к власти в результате вооруженного переворота и он не отдаст власть до тех пор, пока будет сохраняться хотя бы гипотетическая возможность обеспечить свое переизбрание силовым путем - будь то на внутреннем или на внешнем треке», - считает сенатор.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:34

В случае наземной агрессии РФ украинским военным сразу повысят зарплату

Сегодня, 13:34

В Лисичанске сотрудники полиции и соцслужбы забрали ребенка у неблагополучной матери

Сегодня, 12:47

Порошенко подписал закон о военном положении

Сегодня, 11:43

СФ РФ: Россия не рассматривает войну как перспективу в отношениях с Украиной

Сегодня, 11:42

СЦКК сообщает о накоплении вооружения боевиков в районе Станицы Луганской

Сегодня, 10:45

УЗ приостановит возврат билетов по интернету из-за спекулянтов

Сегодня, 10:25

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 46 тыс. человек

Сегодня, 09:07

Боевики за сутки 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил

Вчера, 18:23

С 1 января ЛЭО прекращает электроснабжение области

Вчера, 17:43

КПВВ изменят график работы

Вчера, 17:22

Из-за военного положения 23 декабря отменят выборы в ОТО

Вчера, 15:59

На админгранице с Крымом ввели ограничения для граждан РФ

Новости Украины:

Сегодня, 14:39

В Мариуполе на дороге образовался провал

Сегодня, 13:58

РФ перебрасывает в Керчь противокорабельные ракетные комплексы «Бал»

Сегодня, 13:27

Минприроды обжалует решение суда об исключении лося из Красной книги

Сегодня, 12:59

Во Львове украли банковский терминал

Сегодня, 12:56

В столице блокировали деятельность группировки, которая торговала огнестрельным оружием

Сегодня, 11:43

СФ РФ: Россия не рассматривает войну как перспективу в отношениях с Украиной

Сегодня, 10:44

В Крыму проходит обыск у активистки Украинского культурного центра

Сегодня, 10:15

Посольство США подготовило рекомендации для граждан из-за ситуации в Украине

Сегодня, 09:19

Евродепутат предложил запретить «Северный поток-2» из-за событий на Азове

Вчера, 17:22

Из-за военного положения 23 декабря отменят выборы в ОТО

Вчера, 16:54

Полиция расследует отравление детей в поезде Одесса-Запорожье

Вчера, 15:59

На админгранице с Крымом ввели ограничения для граждан РФ

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх

 