Украинская сторона СЦКК сообщает о накоплении вооружения боевиков в районе Станицы Луганской.

Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, по данным отчета миссии ОБСЕ, 26 ноября беспилотники СММ в очередной раз зафиксировали в районе Станицы Луганской одну зенитную установку и четырех боевиков, которые находились неподалеку. Кроме того, боевики заявили, что белая ракета, выпущенная к югу от моста в Станице Луганской, якобы обозначает их готовность к разведению сил.

"В очередное, зафиксированы ограничения свободы передвижения, запрет доступа и другие препятствия в выполнении мандата СММ на Мариупольском направлении. Наемники российско-оккупационных войск снова отказали членам патруля миссии, которые пытались попасть к автодороге Е58 (Одесса - Новая Каховка - Новоазовск), в проезде через блокпост возле Безымянного", - говорится в сообщении.