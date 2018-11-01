Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 46 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки пересекли 46,5 тысяч человек.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что за минувшие сутки отмечается тенденция к увеличению пассажиро-транспортного потока. Через контрольные пункты въезда-выезда проследовало 46,5 тысяч человек и 5,5 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 11010 человек и 1230 транспортных средств;

"Марьинка" - 9815 человек и 1625 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 9160 человек и 1630 транспортных средств;

"Гнутово" - 4185 человек и 980 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 12360 человек.

Утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 0/65; "Новотроицкое" - 25/50; "Гнутово" - 25/20.