С 1 января ЛЭО прекращает электроснабжение области

Ситуация с электроснабжением на подконтрольной Луганщине ухудшается, сообщает пресс-служба предприятия. Так, уже с 1 января местный оператор локальных энергосетей Луганское энергетическое объединение (ЛЭО) из-за прекращения действия лицензии не будет иметь права и возможности поставлять электроэнергию потребителям подконтрольной Луганщины.

Другого поставщика в Луганской области нет - в Киеве до сих пор отказываются дать лицензию другому предприятию - ООО «Луганскоблэнерго» (ЛОЕ), которое является фактическим владельцем сетей и электрооборудования, которыми ЛЭО передает электроэнергию. То есть ЛЭО уже не сможет поставлять электричество, а Луганскоблэнерго - не сможет, на неопределенный срок.

Это приведет к тому, что с 1 января 2019 года абсолютное большинство потребителей подконтрольной Луганщины останется без электроэнергии.