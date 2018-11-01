Из-за военного положения 23 декабря отменят выборы в ОТО

Выборы в объединенные территориальные общины, которые были назначены на 23 декабря, отменят в тех областях, где объявлено военное положение. Об этом сообщает координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в Facebook.

Она зазначаила, что выборы нельзя будет провести в соответствии с действующим законодательством.

"Выборы в ОТГ, назначенные на 23 декабря в областях, где будет применяться правовой режим военного положения, состояться не смогут. Статья 19 ЗУ "О правовом режиме военного положения" прямо запрещает проведение выборов, референдумов, забастовок, митингов и изменений в Конституции", - написала Айвазовская.

В то же Время, она подчеркнула, что остается вопрос в том, каким образом избирательный процесс будет возобновлен и объявят ли повторно выборы в этих общинах после окончания действия военного положения.

"ЦИК должна дать на это четкий и недвусмысленный ответ", - отметила Айвазовская.