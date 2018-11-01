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На админгранице с Крымом ввели ограничения для граждан РФ

Сегодня, 15:59 citynews.net.ua | Напечатать

На украинских контрольных пунктах въезда-выезда, расположенных на административной границе между аннексированным Крымом и материковой Украиной, введен режим ограниченного пересечения для граждан России. Об этом сегодня во время брифинга сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев.

Режим начал действовать 25 ноября вечером, пишет УНН.

"Пункты пропуска сейчас работают в режиме ограниченного пересечения относительно граждан Российской Федерации. Как туда, так и обратно. Что касается граждан Украины и других государств, их пропускают через украинские КПВВ в обе стороны без ограничений", - сообщил Гордеев.

Речь идет о трех пунктах пропуска: "Чаплинка", "Каланчак", "Чонгар".


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