В "Урядовом курьере" опубликован ошибочно указ президента о введении в действие решения СНБО, которым предлагалось объявить военное положения на 60 суток с 14:00 26 ноября. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в Фейсбуке в комментарии под соответствующим постом.

"Выяснили. Ошибочно напечатан, ответственные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Объявление об опровержении будет напечатано. Данный указ вообще отменен. В завтрашнем выпуске будет обнародован закон и соответствующий Указ", - написала она.

Кроме того, народный депутат Украины, руководитель парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар написала у себя в Фейсбуке, "тот документ о введении военного положения, который парламент принял вчера (на 30 дней) сейчас прорабатывается в юруправлении и будет завтра напечатан в газете "Голос Украины".

Как сообщалось ранее, в "Урядовом курьере" опубликован указ президента о введении в действие решения СНБО, которым предлагалось объявить военное положения на 60 суток с 14:00 26 ноября. Эта публикация в правительственной газете способна ввести читателей в заблуждение, поскольку введение в действие решения СНБО производилось одним указом, а обьявление военного положения - другим, который был поддержан Верховной Радой. При этом 26 ноября Президент Украины Петр Порошенко предложил ввести военное положение сроком на 30 дней в 10 областей Украины и ВР поддержала этот указ.Согласно п. 2 ст. 190 регламента Верховной Рады, "соответствующий указ президента Украины вступает в силу после его утверждения Верховной Радой и немедленно объявляется через средства массовой информации или обнародуется другим способом".

Газета отсылает читателей к Указу № 390. Сайт Верховной Рады подтверждает, что опубликован именно Указ № 390. Между тем, как следует из Закона Верховной Рады, депутаты утвердили другой Указ президента - № 393, который был подписан и проголосован 26 ноября. Именно он вводит в ряде регионов Украины военное положение на 30 дней. Он пока не опубликован