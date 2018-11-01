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Военным РФ, напавшим на украинских моряков, сообщили о подозрении

Сегодня, 13:35 citynews.net.ua | Напечатать

Пограничникам российской Федеральной службы безопасности и военнослужащим Вооруженных сил РФ, которые совершили нападение на украинских моряков,  сообщили о подозрении. Об этом сообщает пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

Как отмечается, сегодня, 27 ноября, следователи Службы безопасности Украины в Одесский области и военные прокуроры Военной прокуратуры Южного региона Украины сообщили о подозрении по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязание и ведение агрессивной войны), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины российским военным.

Так, о подозрении сообщено:

контр-адмиралу С. Станкевичу - начальнику пограничного управления ФСБ РК и г. Севастополя по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

вице-адмиралу Г. Медведеву - заместителю руководителя Пограничной службы ФСБ РФ - руководителю департамента береговой охраны по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 1 ранга Р. Ромашкину - начальнику службы пункта управления ФСБ РФ по РК и г. Севастополь, в состав которого входят ПСКР "Изумруд" и ПСКР "Дон" по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 1 ранга А. Шеину - заместителю начальника управления -начальнику отдела БУ ПУ ФСБ РФ по РК по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 2 ранга А. Шатохину - начальнику службы в г. Керчь пункта управления ФСБ РФ по РК по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 2 ранга А. Саляеву - командиру пограничного сторожевого корабля ПСКР "Дон" по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 3 ранга А. Шипицину - командиру сторожевого корабля "Изумруд" ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 3 ранга С. Щербакову - командиру малого противолодочного корабля "Суздалец" ч. 2 ст. 437 УК Украины.

Отмечается, что нападение на украинских моряков было осуществлено по приказу и под руководством заместителя руководителя Пограничной службы ФСБ РФ, руководителя департамента береговой охраны, контр-адмирала С. Станкевича и начальника пограничного управления ФСБ АР Крым и г. Севастополя, вице-адмирала Г. Медведева.

Российские военные координировали и организовали нападение военных кораблей РФ на украинских моряков путем осуществления артиллерийского обстрела и тарана украинских кораблей, в результате чего украинские военные получили ранения и были захвачены вместе с военной техникой


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