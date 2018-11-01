Более тысячи жителей Луганщины остались без света

Утром 27 ноября на Луганщине без света оказались 1050 потребителей. Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения.

Все аварийные обесточивания произошли на территории обслуживания Новопсковского РЭС. Полностью без электроэнергии находятся жители в четырех поселках. Частично обесточено Белокуракино.

Луганские энергетики организовали восстановительные работы, в том числе и с помощью местных громад. Предварительно установлена причина аварийных отключений электроэнергии - непогода.