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Запуск нардепом Шаховым северодонецких троллейбусов оказался «пшиком»

Сегодня, 11:31 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 27 ноября, луганские энергетики вновь обесточили коммунальное предприятие «Северодонецкое троллейбусное управление» из-за долгов за электроэнергию. Сейчас задолженность данного коммунального предприятия уже охватывает потребление не только октябрь, но и ноябрь, и составляет почти 2 млн грн.

14 ноября энергетики уже обесточивали данное предприятие за неуплату потребления в октябре. Но 20 ноября ЛЭО пошло навстречу городской власти и превентивно включило питание для возобновления движения троллейбусов в ожидании выделения депутатами городского совета денег на погашение долгов, как было гарантировано мэром Валентином Казаковым.

К сожалению, в течение следующей недели ситуация с долгами троллейбусного предприятия Северодонецка так и не решилась, и энергетики не получили деньги до сих пор. Как известно, это стало результатом внутренних конфликтов в Северодонецком городском совете, который никак не хочет решить вопрос погашения  долгов за электроэнергию.

Не оплатив долги, северодонецкие чиновники и нардеп Шахов сразу же попытались использовать возобновление движения троллейбусов в Северодонецке для пиара.

По информации ОПОРА, 20 ноября, в административном центре Луганщины в троллейбусах и на подъездах многоэтажных домов были расклеены листовки с обращением к жителям города от имени заместителя Северодонецкого городского головы Игоря Слесарева. В нем чиновник, который, по его собственным словам, является членом партии «Наш край», отдельно подчеркивает, что восстановление подачи электроснабжения для запуска троллейбусов произошло при содействии народного депутата Сергея Шахова (главы Луганской областной организации «Нашего края») и исполняющего обязанности председателя Луганской областной государственной администрации Сергея Филя.

Спустя неделю северодончане снова остались без троллейбусов - политический пиар из воздуха обычно им и оборачивается.


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