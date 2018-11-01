Оборонные предприятия переводят на особый режим из-за военного положения

Предприятия "Укроборонпрома" будут работать в особом режиме в связи с актом неприкрытой военной агрессии Российской Федерации и указом президента о введении военного положения в Украине. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Как отметили в пресс-службе, это касается предприятий в областях, которых с 28 ноября будет введено военное положение: в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Особый режим включает возможное изменение графика работы предприятий, производственной деятельности и выполнения задач связанных с функционированием государственной системы гражданской защиты.

"Учитывая особый режим работы этих предприятий "Укроборонпрома", порядок доступа представителей СМИ на их территорию может измениться. В связи с чем, просим журналистов обращаться в пресс-службу Концерна для уточнения особенностей проведения пресс-туров на оборонные предприятия", - отметили в концерне.